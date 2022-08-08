Собянин: МСД будет продлен до федеральной трассы "Москва – Казань"

В 2023 году в районы Косино-Ухтомский и Некрасовка придет московский скоростной диаметр. По нему жители этих районов смогут гораздо быстрее добираться до северных, восточных и южных районов города, а также выезжать на федеральные трассы М-11 до Санкт-Петербурга и М-12 до Казани. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Это будет шестиполосная дорога длиной порядка пяти километров. В ее состав войдут три путепровода. На пересечения с Лухмановской улицей сделают кольцевой разворот, а также построят боковые проезды вдоль основного хода и съезд на Зенинское шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.