Собянин: "Технополис Москва" признан лучшим в рейтинге эффективности ОЭЗ России

"Технополис Москва" признан лучшим в рейтинге оценки эффективности особых экономических зон России. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, столица уже четвертый год подряд занимает первое место среди особых экономических зон технико-внедренческого типа России.

По словам мэра, на данный момент "Технополис Москва" является драйвером развития инновационного производства и кадрового потенциала города. Там локализовали свои производства свыше 230 компаний, которые выпускают стратегически важную продукцию.

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