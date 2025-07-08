08 июля, 10:45Мэр Москвы
Собянин: "Технополис Москва" признан лучшим в рейтинге эффективности ОЭЗ России
"Технополис Москва" признан лучшим в рейтинге оценки эффективности особых экономических зон России. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, столица уже четвертый год подряд занимает первое место среди особых экономических зон технико-внедренческого типа России.
По словам мэра, на данный момент "Технополис Москва" является драйвером развития инновационного производства и кадрового потенциала города. Там локализовали свои производства свыше 230 компаний, которые выпускают стратегически важную продукцию.
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