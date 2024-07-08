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Новости

08 июля, 22:30

Новости

Новости часа: Собянин заявил о подготовке в Москве специалистов по информбезопасности

Новости часа: Собянин заявил о подготовке в Москве специалистов по информбезопасности

Новости часа: Собянин сообщил о соглашении по строительству ВСМ Москва – Петербург

Собянин: В Москве будут готовить специалистов по информбезопасности

Собянин обсудил программу развития для участников СВО с депутатом ГД Первышовым

Новости часа: пересадка с МЦД на Люблинско-Дмитровскую линию метро будет улучшена

Новости часа: более 2 млн человек воспользовались городским вокзалом "Печатники"

Собянин: в строительстве ВСМ Москва – Петербург участвуют несколько регионов

Новости часа: цирковой фестиваль "Идол" стартует в Москве на следующей неделе

Новости часа: Собянин поздравил с днем рождения гендиректора "Мосфильма"

Новости часа: свыше 2 млн человек воспользовались городским вокзалом "‎Печатники"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Московская техническая школа" начнет обучение специалистов по информационной безопасности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Театр Романа Виктюка сменил название на "Театр – Сцена "Мельников". Об этом сообщил худрук театра Константин Богомолов.

Пассажиры городского транспорта Москвы вновь могут получить бесплатную воду из-за жары, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

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