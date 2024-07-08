Новости часа: Собянин заявил о подготовке в Москве специалистов по информбезопасности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Московская техническая школа" начнет обучение специалистов по информационной безопасности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Театр Романа Виктюка сменил название на "Театр – Сцена "Мельников". Об этом сообщил худрук театра Константин Богомолов.

Пассажиры городского транспорта Москвы вновь могут получить бесплатную воду из-за жары, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

