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Новости

08 июля, 22:00

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о соглашении по строительству ВСМ Москва – Петербург

Новости часа: Собянин сообщил о соглашении по строительству ВСМ Москва – Петербург

Собянин: В Москве будут готовить специалистов по информбезопасности

Собянин обсудил программу развития для участников СВО с депутатом ГД Первышовым

Новости часа: пересадка с МЦД на Люблинско-Дмитровскую линию метро будет улучшена

Новости часа: более 2 млн человек воспользовались городским вокзалом "Печатники"

Собянин: в строительстве ВСМ Москва – Петербург участвуют несколько регионов

Новости часа: цирковой фестиваль "Идол" стартует в Москве на следующей неделе

Новости часа: Собянин поздравил с днем рождения гендиректора "Мосфильма"

Новости часа: свыше 2 млн человек воспользовались городским вокзалом "‎Печатники"

Собянин: городским вокзалом Печатники воспользовались более 2,2 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Концессионное соглашение о строительстве первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург подписано. Проект создали в соответствии с поручением Владимира Путина, сообщил Сергей Собянин.

Жара в Москве к выходным усилится до 33 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Россияне в 2024 году подали 337 тысяч заявлений о заключении брака через портал "Госуслуги", рассказало министерство цифрового развития РФ.

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