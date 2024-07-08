Новости часа: Собянин сообщил о соглашении по строительству ВСМ Москва – Петербург

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Концессионное соглашение о строительстве первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург подписано. Проект создали в соответствии с поручением Владимира Путина, сообщил Сергей Собянин.

Жара в Москве к выходным усилится до 33 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Россияне в 2024 году подали 337 тысяч заявлений о заключении брака через портал "Госуслуги", рассказало министерство цифрового развития РФ.

