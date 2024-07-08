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Новости

08 июля, 21:00

Новости

Собянин: В Москве будут готовить специалистов по информбезопасности

Собянин: В Москве будут готовить специалистов по информбезопасности

Собянин обсудил программу развития для участников СВО с депутатом ГД Первышовым

Новости часа: пересадка с МЦД на Люблинско-Дмитровскую линию метро будет улучшена

Новости часа: более 2 млн человек воспользовались городским вокзалом "Печатники"

Собянин: в строительстве ВСМ Москва – Петербург участвуют несколько регионов

Новости часа: цирковой фестиваль "Идол" стартует в Москве на следующей неделе

Новости часа: Собянин поздравил с днем рождения гендиректора "Мосфильма"

Новости часа: свыше 2 млн человек воспользовались городским вокзалом "‎Печатники"

Собянин: городским вокзалом Печатники воспользовались более 2,2 млн человек

Собянин: московский цирк примет Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол"

В цифровом проекте "Московская техническая школа" будут готовить специалистов по информационной безопасности. По словам Сергея Собянина, более 2,7 тысячи человек прошли обучение с момента запуска проекта. Разработкой нового направления обучения занимаются представители ведущих столичных вузов и компаний.

Пять новых выделенных полос начнут действовать для столичного транспорта. Они появятся в центре, на юге, востоке и юго-востоке города, а также в Зеленограде. Новые выделенные полосы сократят время в пути для пассажиров городского транспорта, а также снизят аварийность.

Синоптики предупредили о 33-градусной жаре на выходных, 13 и 14 июля, в Москве. Осадков или сильного ветра на этой неделе не ожидается. При этом индекс ультрафиолетового излучения в ближайшие дни будет очень высоким.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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