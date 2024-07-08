Собянин: В Москве будут готовить специалистов по информбезопасности

В цифровом проекте "Московская техническая школа" будут готовить специалистов по информационной безопасности. По словам Сергея Собянина, более 2,7 тысячи человек прошли обучение с момента запуска проекта. Разработкой нового направления обучения занимаются представители ведущих столичных вузов и компаний.

Пять новых выделенных полос начнут действовать для столичного транспорта. Они появятся в центре, на юге, востоке и юго-востоке города, а также в Зеленограде. Новые выделенные полосы сократят время в пути для пассажиров городского транспорта, а также снизят аварийность.

Синоптики предупредили о 33-градусной жаре на выходных, 13 и 14 июля, в Москве. Осадков или сильного ветра на этой неделе не ожидается. При этом индекс ультрафиолетового излучения в ближайшие дни будет очень высоким.

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