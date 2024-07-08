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Новости

08 июля, 16:45

Новости

Новости часа: более 2 млн человек воспользовались городским вокзалом "Печатники"

Новости часа: более 2 млн человек воспользовались городским вокзалом "Печатники"

Собянин: в строительстве ВСМ Москва – Петербург участвуют несколько регионов

Новости часа: цирковой фестиваль "Идол" стартует в Москве на следующей неделе

Новости часа: Собянин поздравил с днем рождения гендиректора "Мосфильма"

Новости часа: свыше 2 млн человек воспользовались городским вокзалом "‎Печатники"

Собянин: городским вокзалом Печатники воспользовались более 2,2 млн человек

Собянин: московский цирк примет Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол"

Собянин: в Москве создают все возможности для комфортной жизни семей

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о благоустройстве зон отдыха в ТиНАО

Собянин: места для 47 межрегиональных ярмарок выбрали в "Активном гражданине"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более двух миллионов человек воспользовались городским вокзалом "Печатники" за 2 года‎, сообщил Сергей Собянин.

Между тем заммэра Наталья Сергунина пригласила москвичей поучаствовать в наборе мозаичного панно к 85-летию ВДНХ.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц и дорог из-за жары, предупредили в комплексе городского хозяйства.

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