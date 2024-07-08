Новости часа: более 2 млн человек воспользовались городским вокзалом "Печатники"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более двух миллионов человек воспользовались городским вокзалом "Печатники" за 2 года‎, сообщил Сергей Собянин.

Между тем заммэра Наталья Сергунина пригласила москвичей поучаствовать в наборе мозаичного панно к 85-летию ВДНХ.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц и дорог из-за жары, предупредили в комплексе городского хозяйства.