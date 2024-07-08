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08 июля, 16:30

Новости

Собянин: в строительстве ВСМ Москва – Петербург участвуют несколько регионов

Собянин: в строительстве ВСМ Москва – Петербург участвуют несколько регионов

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Сергей Собянин утвердил проект реконструкции улиц на севере Москвы

Сергей Собянин подписал концессионное соглашение о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроектам.

В строительстве примут участие два крупных областных центра – Тверь и Великий Новгород, что также позволит улучшит транспортную доступность и им.

Однако именно в столице будет построена специальная инфраструктура для этой магистрали. Кроме того, возведение ВСМ даст дополнительные возможности для граждан и бизнеса, а также откроет строительство высокоскоростных магистралей. Они помогут значительно сократить время поездки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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