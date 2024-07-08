Новости часа: цирковой фестиваль "Идол" стартует в Москве на следующей неделе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фестиваль циркового искусства "Идол" пройдет в Москве на следующей неделе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Между тем в Зеленограде заканчивают строительство спорткомплекса "Горизонт", рассказали в департаменте строительства.

Кроме того, в Гидрометцентре предупредили, что к концу текущей недели в Москве могут объявить высокий класс пожароопасности.

