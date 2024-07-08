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Новости

08 июля, 13:45

Новости

Новости часа: пересадка с МЦД на Люблинско-Дмитровскую линию метро будет улучшена

Новости часа: пересадка с МЦД на Люблинско-Дмитровскую линию метро будет улучшена

Новости часа: свыше 2 млн человек воспользовались городским вокзалом "‎Печатники"

Собянин: городским вокзалом Печатники воспользовались более 2,2 млн человек

Собянин: московский цирк примет Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол"

Собянин: в Москве создают все возможности для комфортной жизни семей

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о благоустройстве зон отдыха в ТиНАО

Собянин: места для 47 межрегиональных ярмарок выбрали в "Активном гражданине"

Сергей Собянин утвердил проект реконструкции улиц на севере Москвы

Сергей Собянин рассказал о возможностях для отдыха в детском Черкизовском парке

Собянин выделил субсидии на профобучение сотрудников компаний

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На городском вокзале Печатники улучшат пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию метро. Об этом заявил Сергей Собянин.

Тротуары и систему освещения обновят у станции МЦД-4 Беговая, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Синоптики сообщили, что аномальная жара до 32 градусов ждет москвичей на этой неделе.

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