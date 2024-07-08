Новости часа: пересадка с МЦД на Люблинско-Дмитровскую линию метро будет улучшена

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На городском вокзале Печатники улучшат пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию метро. Об этом заявил Сергей Собянин.

Тротуары и систему освещения обновят у станции МЦД-4 Беговая, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Синоптики сообщили, что аномальная жара до 32 градусов ждет москвичей на этой неделе.