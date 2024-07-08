Собянин: в Москве создают все возможности для комфортной жизни семей

В День семьи, любви и верности в своем телеграм-канале Сергей Собянин рассказал, как город поддерживает москвичей с детьми. Так, глава города отметил, что в столице создают все возможности для комфортной жизни семей. Например, постоянно совершенствуют адресный подход к мерам социальной поддержки.

Кроме того, в столице действуют новый стандарт акушерско-гинекологической помощи и служба ранней помощи, а также реабилитационные и реабилитационно-образовательные центры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.