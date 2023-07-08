Уже более 800 студентов прошли стажировку в компаниях-резидентах "Технополиса Москва". Об этом в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. Проект, который позволяет молодым специалистам построить карьеру и набраться опыта на высокотехнологичных предприятиях, стартовал в начале прошлого года. Выгода есть и для самих компаний – таким способом они готовят кадры на востребованные и дефицитные вакансии. Для них важно привлечь начинающих сотрудников, чтобы к окончанию учебы они успели получить необходимые профессиональные навыки.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.