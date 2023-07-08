Парк "Яуза" на северо-востоке столицы продолжают благоустраивать. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. В этом году работы проводят на трех участках: в пойме реки Яузы вдоль Сухонской улицы, Олонецкого проезда и в зоне "Ростокинского акведука". В парке появятся беговой и прогулочный маршруты.

Специалисты обновят существующие и построят новые детские и спортивные площадки. В данный момент заканчивается укладка эконастила, он пройдет вдоль реки Яузы. Его длина составит больше полутора километров. Кроме того, как отметил Сергей Собянин, на участке вдоль Северодвинской улицы заработал дерт-парк. Это трасса для катания на горных велосипедах, где спортсмены выполняют различные трюки. В этом году работы по благоустройству будут выполнены на 80%.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.