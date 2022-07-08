В Москве подготовили праздничную программу ко Дню любви, семьи и верности

В Москве подготовили большую праздничную программу ко Дню любви, семьи и верности. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

События ожидаются в культурных центрах, музеях, на площадках "Москино" и в парках. Центральной площадкой мероприятий станет "Царицыно". В субботу 9 июля там можно поучаствовать в конкурсах, мастер-классах и фотосессии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.