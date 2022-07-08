Собянин посетил новый Перинатальный центр ГКБ № 67 имени Ворохобова

Сергей Собянин 8 июля посетил новый перинатальный центр городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова. Центр работает чуть больше месяца.

Открыть его хотели еще в 2020 году. Но из-за пандемии его перепрофилировали в коронавирусный госпиталь. За все время работы там лечились порядка 33 тысяч пациентов. Сейчас это крупнейший роддом столицы. За первые полтора месяца работы в новом перинатальном центре родилось более 470 малышей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.