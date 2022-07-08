Новости последнего часа: в Нагатинском Затоне планируют запустить новый речной транспорт

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Нагатинском Затоне в Москве планируют запустить новый речной транспорт. Об этом сообщил Сергей Собянин.

IKEA снова приостановила распродажу. Сроки возобновления администрация назвать не может.

Ремонт путевых стен на шести станциях метро Москвы завершат осенью. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.