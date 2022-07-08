Собянин представил изменения Нагатинского Затона по программе "Мой район"

В Нагатинском Затоне в 2023 году появятся две новых станции Большой кольцевой линии – "Кленовый Бульвар" и "Нагатинский затон". Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, развитие метро позволит сократить время, которое местные жители тратят на поездки, и разгрузить несколько магистралей. В первую очередь – проспект Андропова.

А для удобства жителей Нагатинской набережной возведут пешеходный мост от улицы Корабельной до Коломенской. По нему можно будет максимально быстро добраться до подземки. Также в ближайших планах – запуск нового речного транспорта в Нагатинском Затоне. С его помощью можно будет добраться, например, до района Печатники буквально за несколько минут.

Сам район продолжают благоустраивать. В порядок приводят музей-заповедник "Коломенское" и ландшафтный парк "Нагатинская пойма", а также набережные и тротуары. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.