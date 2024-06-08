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08 июня, 16:15

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Собянин: новые технологии помогают столичным театрам создавать яркие спектакли

Собянин: новые технологии помогают столичным театрам создавать яркие спектакли

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Современные технологии помогают московским театрам создавать яркие спектакли, в том числе благодаря дымовым машинам, генераторам тумана, видеопроекциям и другим инструментам, заявил Сергей Собянин.

Он уточнил, что за последние 10 лет были отремонтированы и отреставрированы более 40 театров. Благодаря этому культурные учреждения поражают зрителей не только сюжетами и актерской игрой, но и декорациями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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