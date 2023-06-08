Собянин сообщил о старте исторического фестиваля "Времена и эпохи" в Москве

В Москве стартовал исторический фестиваль "Времена и эпохи". Его посетили около 1 300 реконструкторов, рассказал Сергей Собянин.

В программе, помимо исторических реконструкций, гражданам будут предложены более тысячи часов мастер-классов.

Так, на Гоголевском бульваре была подготовлена выставка-экскурс по разным эпохам, а Бульварное кольцо превратили в музей под открытым небом. Все площадки фестиваля рассказывают о знаковых периодах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

