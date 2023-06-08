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08 июня, 23:35

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Собянин сообщил о старте исторического фестиваля "Времена и эпохи" в Москве

Собянин сообщил о старте исторического фестиваля "Времена и эпохи" в Москве

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В Москве стартовал исторический фестиваль "Времена и эпохи". Его посетили около 1 300 реконструкторов, рассказал Сергей Собянин.

В программе, помимо исторических реконструкций, гражданам будут предложены более тысячи часов мастер-классов.

Так, на Гоголевском бульваре была подготовлена выставка-экскурс по разным эпохам, а Бульварное кольцо превратили в музей под открытым небом. Все площадки фестиваля рассказывают о знаковых периодах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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