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08 июня, 19:15

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Собянин рассказал о начале благоустройства около МГТУ имени Баумана

Собянин рассказал о начале благоустройства около МГТУ имени Баумана

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Территорию у Московского государственного технического университета имени Баумана начали благоустраивать. О том, как будет выглядеть студенческий квартал после масштабного обновления, рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, комфортные условия создадут прежде всего для пешеходов. Работы затронут 13 улиц и переулков – их по возможности расширят, установят новые фонари и остановки с зарядными слотами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоЕкатерина Кузнеченкова
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