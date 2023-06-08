Собянин рассказал о начале благоустройства около МГТУ имени Баумана

Территорию у Московского государственного технического университета имени Баумана начали благоустраивать. О том, как будет выглядеть студенческий квартал после масштабного обновления, рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, комфортные условия создадут прежде всего для пешеходов. Работы затронут 13 улиц и переулков – их по возможности расширят, установят новые фонари и остановки с зарядными слотами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.