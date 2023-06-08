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Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам в преддверии Дня России

Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам в преддверии Дня России

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Сергей Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам в преддверии Дня России. Церемония прошла в Белом зале столичной мэрии.

Ордена Дружбы удостоены первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России Михаил Аничкин и митрополит Воскресенский Дионисий. Также ряд москвичей отмечены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетной грамотой и благодарностью президента России. Группу медицинских работников мэр наградил медалью Луки Крымского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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