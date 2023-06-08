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Происшествия

Новости часа: в Москве построят логистический парк, центры инноваций и импортозамещения

Новости часа: в Москве построят логистический парк, центры инноваций и импортозамещения

Новости часа: в Москве одобрили проекты строительства 5 объектов с новыми рабочими местами

Собянин поздравил соцработников с профессиональным праздником

Собянин: в Кокошкине откроется центр подготовки сборных команд России по баскетболу

Собянин поздравил московских рестораторов с профессиональным праздником

Собянин открыл Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода в столице

Новости часа: Собянин рассказал, что городской выпускной в Москве пройдет 24 июня

Новости часа: Симуляционный центр обучения уходу за пожилыми гражданами открыли в столице

Новости часа: в Москве открыт Симуляционный центр для обучения уходу за тяжелобольными

Собянин открыл Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве построят логистический парк, центры инноваций и импортозамещения. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 40 человек попали в больницы после разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявили власти региона.

Востребованность электрозарядных станций в Москве выросла почти в три раза за год. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

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