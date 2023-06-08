Новости часа: в Москве построят логистический парк, центры инноваций и импортозамещения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве построят логистический парк, центры инноваций и импортозамещения. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 40 человек попали в больницы после разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявили власти региона.

Востребованность электрозарядных станций в Москве выросла почти в три раза за год. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.