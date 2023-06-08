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Происшествия

Новости часа: в Москве одобрили проекты строительства 5 объектов с новыми рабочими местами

Новости часа: в Москве одобрили проекты строительства 5 объектов с новыми рабочими местами

Собянин поздравил соцработников с профессиональным праздником

Собянин: в Кокошкине откроется центр подготовки сборных команд России по баскетболу

Собянин поздравил московских рестораторов с профессиональным праздником

Собянин открыл Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода в столице

Новости часа: Собянин рассказал, что городской выпускной в Москве пройдет 24 июня

Новости часа: Симуляционный центр обучения уходу за пожилыми гражданами открыли в столице

Новости часа: в Москве открыт Симуляционный центр для обучения уходу за тяжелобольными

Собянин открыл Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода в столице

Собянин сообщил о бесплатной парковке в День России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве одобрили проекты строительства пяти объектов, где появятся новые рабочие места. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение в Лефортовском тоннеле закроют с 9 до 13 июня для замены асфальта. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 65. Это данные Минздрава региона.

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