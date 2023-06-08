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Новости часа: в Москве одобрили проекты строительства 5 объектов с новыми рабочими местами
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве одобрили проекты строительства пяти объектов, где появятся новые рабочие места. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Движение в Лефортовском тоннеле закроют с 9 до 13 июня для замены асфальта. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.
Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 65. Это данные Минздрава региона.