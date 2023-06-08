Новости часа: в Москве одобрили проекты строительства 5 объектов с новыми рабочими местами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве одобрили проекты строительства пяти объектов, где появятся новые рабочие места. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение в Лефортовском тоннеле закроют с 9 до 13 июня для замены асфальта. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 65. Это данные Минздрава региона.