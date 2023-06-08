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Собянин: в Кокошкине откроется центр подготовки сборных команд России по баскетболу

Собянин: в Кокошкине откроется центр подготовки сборных команд России по баскетболу

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Город одобрил проекты строительства сразу пяти крупных объектов инфраструктуры. Как рассказал в своем телеграм-канале Серей Собянин, все они будут построены за счет инвесторов.

Такое сотрудничество выгодно и для столицы, и для бизнеса. Москва получает дополнительные рабочие места, так как благодаря этим объектам появятся 1,5 тысячи новых вакансий. А предпринимателям взамен предоставляют ощутимые льготы.

Так, в поселении Кокошкино возведут спорткомплекс для подготовки сборных команд России по баскетболу, в Рязановском – Центры инноваций и импортозамещения. В Молжаниновском районе построят логистический парк, а в Царицыне – детский сад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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