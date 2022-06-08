Собянин рассказал о ходе реконструкции территории МГТУ имени Баумана

На территории МГТУ имени Баумана идет реконструкция исторических зданий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Помимо этого, возводят новые корпуса под научные исследования и студенческие общежития. Жилые помещения оборудуют мультимедийной техникой, появятся залы для учебы, отдыха и спорта, а из комнат с панорамным остеклением откроются виды на набережную Яузы.

Строительство общежитий должно завершиться в 2024 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.