В столице выделили дополнительные средства для финансирования льгот на ЖКУ

Дополнительные средства для финансирования льгот на ЖКУ выделили в столице. Об этом заявил Сергей Собянин.

Москвичи проголосовали за создание у посольства США площади Донецкой Народной Республики.

О начале гражданских перевозок в Крым по материку говорить рано. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.