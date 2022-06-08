Собянин выделил дополнительные средства на финансирование льгот по оплате услуг ЖКХ

В Москве выделили дополнительные деньги на финансирование льгот по оплате услуг ЖКХ. Постановление подписал Сергей Собянин. Средства пойдут также на оплату взносов за капитальный ремонт.

Из бюджета на это выделили 409 миллионов рублей. Новая мера коснется детей с ограниченными возможностями, инвалидов первой и второй групп, которые живут с родственниками-собственниками квартир.

Кроме того, профинансируют льготы на оплату тепла сверх нормативов для инвалидов, пострадавших от радиации и семей с детьми-инвалидами, которые живут в Троицком и Новомосковском округах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

