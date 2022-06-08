Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок

Сергей Собянин включил 13 новых стартовых площадок в программу реновации жилья. Они находятся в восьми районах Москвы.

Среди них – Басманный, Таганский, Преображенское, Капотня, Лефортово, а также Южнопортовый, Нагатинский Затон и Щукино. Строительство на этих территориях позволит расселить 36 старых домов и предоставить комфортное жилье почти семи тысячам человек.

Всего с начала программы реновации из старых квартир в благоустроенное жилье расселили больше 57 тысяч москвичей. Еще 30 тысяч готовятся к новоселью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

