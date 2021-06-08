Собянин рассказал о развитии сети городских клубов для старшего поколения

Сергей Собянин посетил городской клуб нового формата для людей старшего поколения "Мой социальный центр" в Ломоносовском районе, где поздравил с профессиональным праздником социальных работников.

Собянин подчеркнул, что соцработники не отказались от своих обязанностей в пандемию и успешно прошли тяжелую проверку для всей службы.

Также мэр рассказал о работе социальных центров нового формата в Москве. Там можно и получить необходимую помощь, и провести досуг.

Собянин в связи с этим напомнил о важности общения и душевного участия для пенсионеров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.