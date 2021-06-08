Собянин рассказал о развитии сети городских клубов для старшего поколения

Более 20 клубных пространств для москвичей старшего возраста появится в столице к концу года. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра клуба "Мой социальный центр" в Ломоносовском районе.

Такие клубы – это новый формат для города. Там пенсионеры могут найти не только необходимое общение, но и занятия по душе: творческие и ремесленные курсы, кулинарная студия, спортзал, зимний сад. Организовать работу центров помогают социальные работники. Сергей Собянин поздравил их с профессиональным праздником.

"Спасибо огромное от всех жителей Москвы. Особенно от тех, кто нуждается в вашей помощи, поддержке. Во время пандемии вы были на передовой, помогали тем, кто был дома, нуждался в лечении. Это, конечно, рискованное занятие было с вашей стороны, но никаких отказов не было, никто не ушел с работы. Такая проверка была всей социальной службы", – отметил мэр.

Городские клубы для москвичей старшего поколения пока работают в 12 районах городах. До конца 2021 года новые центры организуют в Бирюлеве Западном, Братееве, Донском районе, в Бибиреве и в нескольких поселениях Троицкого округа.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.