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08 мая, 17:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин: Москва отмечает 60-летие со дня присвоения звания "Город-Герой"

Сергей Собянин: Москва отмечает 60-летие со дня присвоения звания "Город-Герой"

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Ровно 60 лет назад Москве было присвоено звание "Город-Герой". О славных страницах истории столицы в личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Высокое звание напоминает о героическом и трагическом прошлом Родины и является высокой наградой москвичам, совершавшим подвиги на линии фронта и в тылу, отметил он. Как подчеркнул мэр столицы, всего на фронт ушли около 850 тысяч жителей Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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