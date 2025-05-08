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08 мая, 09:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин: Москва получила звание города-героя 60 лет назад

Сергей Собянин: Москва получила звание города-героя 60 лет назад

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Ровно 60 лет назад Москве было присвоено звание "Город-герой". О страницах истории столицы в личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что это высокое звание городу было присвоено спустя 20 лет после дня Великой Победы. Оно напоминает о героическом и трагическом прошлом Родины и является наградой москвичам, совершавшим подвиги на линии фронта и в тылу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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