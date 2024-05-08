Новости часа: гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали более полумиллиона человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 500 тысяч человек стали гостями фестиваля "Пасхальный дар". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти треть газовых плит проверили в Москве с начала года. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, погода в День Победы в Москве будет холоднее нормы. Ожидаются осадки и порывистый ветер.