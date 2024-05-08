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Новости

08 мая, 13:45

Новости

Новости часа: гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали более полумиллиона человек

Новости часа: гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали более полумиллиона человек

Собянин: гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали более полумиллиона человек

Новости часа: Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Новости часа: офсетные контракты обеспечивают надежные поставки в медучреждения Москвы

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в преддверии годовщины Великой Победы

Мэр Москвы: благодаря офсетным контрактам построили и модернизировали 6 заводов

Новости часа: Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ

Новости часа: Сергей Собянин поблагодарил Владимира Путина за внимание к развитию столицы

Новости часа: Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Собянин поздравил Путина с вступлением в должность Президента России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 500 тысяч человек стали гостями фестиваля "Пасхальный дар". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти треть газовых плит проверили в Москве с начала года. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, погода в День Победы в Москве будет холоднее нормы. Ожидаются осадки и порывистый ветер.

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