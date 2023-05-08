Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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В День Победы в вагонах метро и в переходах между станциями будет идти прямая трансляция

В День Победы в вагонах метро и в переходах между станциями будет идти прямая трансляция

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В День Победы в вагонах метро и в переходах между станциями будет идти прямая трансляция парада на Красной площади. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Впервые парад будут показывать на экранах в наземном городском транспорте. Пассажиры смогут почтить память воинов на станциях "Маяковская" и "Курская". Там установили "Стены памяти" с именами работников транспорта, которые отдали жизнь за победу в Великой Отечественной войне. Уже сейчас в Московском метрополитене звучат песни Победы. Участники проекта "Музыка в метро" исполняют любимые композиции военных лет: "Смуглянка", "Катюша", "Темная ночь" и другие.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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