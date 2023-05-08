На сайте "Слово солдата Победы" размещены уникальные видео-интервью и фото ветеранов. О проекте на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин. Фронтовики делятся воспоминаниями, зачитывают трогательные строки из писем тех лет, рассказывают, каким трудом ковалась победа и как сложилась их судьба после долгожданного мая 45-го. В планах – провести еще около двух тысяч съемок. Параллельно, организаторы собирают целый архив из ценных документов и фотографий ветеранов.

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