Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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На сайте "Слово солдата Победы" размещены уникальные видео-интервью и фото ветеранов

На сайте "Слово солдата Победы" размещены уникальные видео-интервью и фото ветеранов

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На сайте "Слово солдата Победы" размещены уникальные видео-интервью и фото ветеранов. О проекте на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин. Фронтовики делятся воспоминаниями, зачитывают трогательные строки из писем тех лет, рассказывают, каким трудом ковалась победа и как сложилась их судьба после долгожданного мая 45-го. В планах – провести еще около двух тысяч съемок. Параллельно, организаторы собирают целый архив из ценных документов и фотографий ветеранов.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

мэр МосквыгородвидеоИван Князев
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