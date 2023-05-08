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11:45

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Собянин рассказал о городских мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны

Собянин рассказал о городских мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны

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В Москве принимаются меры по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году будут обновлены 228 квартир, рассказал Сергей Собянин.

В городе разработана целая система: от положенных выплат до адресной помощи. Так, например, в домах у ветеранов при необходимости проводят ремонт. Кроме того, активно разрабатываются новые форматы соцобслуживания. Это сиделки и патронажные медсестры, которые закреплены за каждым ветераном, тревожная кнопка для вызова неотложки и санаторное лечение на дому.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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