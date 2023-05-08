Собянин рассказал о проекте "Москва – с заботой об истории"

Передать потомкам память о каждом участнике Великой Отечественной войны помогает столичный проект "Москва – с заботой об истории", сообщил Сергей Собянин. По его словам, все желающие уберечь от действия времени ценные предметы, фотографии и письма военных лет, могут передать их на вечное хранение в Главархив. Для этого нужно обратиться к сотрудникам офисов "Мои документы".

Проект стартовал в 2019 году. За это время собрано более 14 тысяч семейных реликвий, отметил Собянин. Это уникальные воспоминания, личные вещи, документы и фотографии. Некоторые приносят целые семейные архивы. Каждому предмету и документу сотрудники Главархива обеспечивают профессиональное хранение.

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