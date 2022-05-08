В приложении "Электронный дом" появились общедомовые чаты

В приложении "Электронный дом Москва" появилась новая опция – общедомовой чат. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В мессенджере соседи могут обсуждать содержание и обслуживание своего жилья, благоустройство, предупреждать о шумных работах во время ремонта квартиры.

Платформу "Электронный дом" запустили 1,5 года назад. Это эффективный инструмент управления многоквартирными домами, в который постоянно добавляют новые полезные функции. Среди них – автоматическая передача показаний счетчиков, управление видеодомофоном и шлагбаумом, выбор парковочных мест во дворе. К платформе уже присоединились более 86% многоквартирных домов Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.