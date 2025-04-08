08 апреля, 19:15Мэр Москвы
Собянин: в этом году в Москве будут благоустроены три вылетные магистрали
Более 700 улиц преобразятся в столице в 2025 году, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В центре внимания – обновление сразу трех магистралей: Профсоюзной улицы, Волгоградского проспекта и Щелковского шоссе.
Также благоустройство коснется Новорязанского и Осташковского шоссе, а также Бутырской, Дубнинской, Мантулинской и многих других улиц. Большая часть работ пройдет за пределами центра города.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.