08 апреля, 17:30Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил столичных сотрудников и ветеранов военкоматов
Сотрудники и ветераны военных комиссариатов отмечают профессиональный праздник 8 апреля. Сергей Собянин поздравил их в своем телеграм-канале.
Мэр Москвы отметил, что военкоматы занимают особое место в военной структуре и являются связующим звеном между вооруженными силами и гражданами России. Глава города также поблагодарил сотрудников за профессионализм и верность воинскому долгу.
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