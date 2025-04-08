Сергей Собянин поздравил столичных сотрудников и ветеранов военкоматов

Сотрудники и ветераны военных комиссариатов отмечают профессиональный праздник 8 апреля. Сергей Собянин поздравил их в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы отметил, что военкоматы занимают особое место в военной структуре и являются связующим звеном между вооруженными силами и гражданами России. Глава города также поблагодарил сотрудников за профессионализм и верность воинскому долгу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.