Собянин: во Дворце культуры завода "Серп и Молот" начинается реставрация

Во ДК "Серп и молот" проведут реставрацию, после которой появится современный арт-квартал. Об этом сообщил Сергей Собянин. Здание многократно перестраивали и переделывали, но в рамках проекта было принято решение раскрыть заложенные окна и дверные проемы, убрать лишние наслоения цементной штукатурки и восстановить декор.

Кроме того, специалисты сохранят общий архитектурный облик зданий дворца культуры, восстановят легендарную наружную лестницу, а также обустроят концертно-театральную площадку, галерею и коворкинг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.