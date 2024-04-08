Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 16:45

Новости

Новости часа: более 400 тыс протоколов заполнили московские медики голосовым вводом

Новости часа: более 400 тыс протоколов заполнили московские медики голосовым вводом

Новости часа: Собянин объявил о реставрации памятника архитектуры начала ХХ века

Новости часа: строительство станции метро "Потапово" в Москве завершат в 2024 году

Собянин: строительство станции метро "Потапово" завершится до конца 2024 года

Новости часа: строительство станции метро "Потапово" находится на финальной стадии

Собянин: строительство станции метро "Потапово" завершится до конца года

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится парк "Коломенское" после благоустройства

Новости часа: Собянин объявил о реставрации памятника архитектуры начала ХХ века

Собянин рассказал, как преобразится парк "Коломенское" после благоустройства

Собянин: дворец культуры завода "Серп и Молот" станет современным арт-кварталом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские врачи активно применяют технологию распознавания речи. Об этом рассказал Сергей Собянин.

После теракта в "Крокус Сити Холле" в больнице остается один ребенок, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По прогнозам синоптиков, первая сезонная гроза в Москве возможна 8 апреля.

Читайте также
мэр МосквытехнологиимедицинапроисшествияобществопогодавидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика