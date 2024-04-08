08 апреля, 16:45Новости
Новости часа: более 400 тыс протоколов заполнили московские медики голосовым вводом
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские врачи активно применяют технологию распознавания речи. Об этом рассказал Сергей Собянин.
После теракта в "Крокус Сити Холле" в больнице остается один ребенок, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По прогнозам синоптиков, первая сезонная гроза в Москве возможна 8 апреля.