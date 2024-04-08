Собянин: в 2024 году в музее-заповеднике "Коломенское" начнется благоустройство

Столичные парки ждет вторая волна благоустройства и реабилитации. В 2024 году работы пройдут в Парке Горького, "Сокольниках" и музее-заповеднике "Коломенское", сообщил Сергей Собянин.

На территории "Коломенского" расположены 17 памятников архитектуры федерального значения, включая один из первых каменных шатровых храмов России. Ежегодно заповедник посещают более четырех миллионов человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.