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08 апреля, 08:30

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Собянин: в 2024 году в музее-заповеднике "Коломенское" начнется благоустройство

Собянин: в 2024 году в музее-заповеднике "Коломенское" начнется благоустройство

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Столичные парки ждет вторая волна благоустройства и реабилитации. В 2024 году работы пройдут в Парке Горького, "Сокольниках" и музее-заповеднике "Коломенское", сообщил Сергей Собянин.

На территории "Коломенского" расположены 17 памятников архитектуры федерального значения, включая один из первых каменных шатровых храмов России. Ежегодно заповедник посещают более четырех миллионов человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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