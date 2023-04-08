Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры районов юга Москвы

На юге Москвы появятся новые школы, детские сады и поликлиники. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Так, школу на 900 учеников достроили в районе Москворечье-Сабурово. В ближайшее время инвестор передаст ее городу.

А в Даниловском районе в составе жилого комплекса появится детский сад на 270 мест. В нем будут спортивный и многофункциональный музыкальный залы, а также кабинет для развивающих занятий. Здание планируют сдать в 2025 году.

Также в этом году достроят три поликлиники. Одну – на территории бывшего завода "ЗИЛ", и еще две – в районе Бирюлево Восточное. Сейчас идет отделка и монтаж инженерных систем.



Подробности – в эфире телеканала Москвы 24.

