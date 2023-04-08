Проект "Мама онлайн" уже три года помогает женщинам с детьми реализоваться в бизнесе – мэр

Проект "Мама онлайн" уже три года помогает женщинам с детьми реализоваться в бизнесе. За это время больше 43 тысяч мам прошли курсы и сходили на мероприятия проекта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Участницы дистанционно знакомятся с самыми разными профессиями: копирайтер, PR-менеджер, финансовый консультант, флорист, бухгалтер, риелтор и не только. Занятия бесплатные. Учиться помогают опытные наставники. После аттестации все получают сертификаты.

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