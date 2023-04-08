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Собянин рассказал об итогах благоустройства юго-запада Москвы

Собянин рассказал об итогах благоустройства юго-запада Москвы

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Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства районов Коньково, Обручевский, Теплый Стан и Ясенево на юго-западе Москвы и планах на будущее. Это районы с хорошей экологией, социальной инфраструктурой, доступным транспортом. Но несмотря на это, здесь тоже есть что улучшать, чтобы жизнь людей стала комфортнее. Здесь проживает более 500 тысяч москвичей. Для любителей активного отдыха на свежем воздухе привели в порядок Битцевский лес и другие зеленые зоны. Ближе к жилым кварталам создали несколько локальных рекреационных центров. Обустроили детские и спортивные площадки, общественные пространства.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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