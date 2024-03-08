08 марта, 22:30Город
Новости часа: Собянин пригласил москвичей принять участие в общегородских субботниках
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин пригласил жителей Москвы принять участие в общегородских субботниках. Они, согласно градоначальнику, состоятся 13 и 20 апреля.
В честь праздника 8 Марта на объектах столичного транспорта вручили более 25 тысяч цветов. Это информация столичного Дептранса.
Более 8 тысяч семей смогли получить бесплатную помощь в ходе переезда по программе реновации в ЮВАО.