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Новости

Новости

08 марта, 22:30

Город

Новости часа: Собянин пригласил москвичей принять участие в общегородских субботниках

Новости часа: Собянин пригласил москвичей принять участие в общегородских субботниках

Новости часа: месячник по уборке и благоустройству пройдет в Москве с 1 по 30 апреля

Новости часа: количество поездок на личных машинах по Москве в 2023 году сократилось на 4%

Новости часа: общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля

Новости часа: количество поездок на городском транспорте увеличилось на 230 млн – Собянин

Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве в апреле – Собянин

Число поездок на городском транспорте выросло на 230 миллионов в 2023 году – Собянин

Москвичи стали чаще пользоваться городским транспортом в 2023 году – Собянин

Собянин рассказал, какие цветы высадят в Москве в 2024 году

Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин пригласил жителей Москвы принять участие в общегородских субботниках. Они, согласно градоначальнику, состоятся 13 и 20 апреля.

В честь праздника 8 Марта на объектах столичного транспорта вручили более 25 тысяч цветов. Это информация столичного Дептранса.

Более 8 тысяч семей смогли получить бесплатную помощь в ходе переезда по программе реновации в ЮВАО.

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