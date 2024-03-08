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Новости

08 марта, 19:45

Общество

Новости часа: месячник по уборке и благоустройству пройдет в Москве с 1 по 30 апреля

Новости часа: месячник по уборке и благоустройству пройдет в Москве с 1 по 30 апреля

Новости часа: количество поездок на личных машинах по Москве в 2023 году сократилось на 4%

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Новости часа: количество поездок на городском транспорте увеличилось на 230 млн – Собянин

Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве в апреле – Собянин

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Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта

Собянин: увидеть панду Катюшу в Московском зоопарке можно будет с 8 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Месячник по уборке и благоустройству пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Это информация Сергея Собянина.

Предприятия Москвы более чем на 65% нарастили выпуск ювелирных изделий и бижутерий, сообщает комплекс экономической политики.

По данным пресс-службы Московского зоопарка, посетители площадки смогут увидеть панду Катюшу.

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