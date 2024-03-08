Новости часа: месячник по уборке и благоустройству пройдет в Москве с 1 по 30 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Месячник по уборке и благоустройству пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Это информация Сергея Собянина.

Предприятия Москвы более чем на 65% нарастили выпуск ювелирных изделий и бижутерий, сообщает комплекс экономической политики.

По данным пресс-службы Московского зоопарка, посетители площадки смогут увидеть панду Катюшу.