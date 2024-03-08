Новости часа: общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение на ряде участков в Марьиной Роще перекроют и ограничат с 11 марта до 4 октября. Об этом предупредил Дептранс.

В московских больницах и поликлиниках поздравили сотрудниц и пациенток с 8 Марта. О поздравлении рассказала заммэра Анастасия Ракова.