08 марта, 17:30Общество
Новости часа: общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Движение на ряде участков в Марьиной Роще перекроют и ограничат с 11 марта до 4 октября. Об этом предупредил Дептранс.
В московских больницах и поликлиниках поздравили сотрудниц и пациенток с 8 Марта. О поздравлении рассказала заммэра Анастасия Ракова.