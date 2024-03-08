Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 17:30

Общество

Новости часа: общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля

Новости часа: общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля

Новости часа: количество поездок на городском транспорте увеличилось на 230 млн – Собянин

Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве в апреле – Собянин

Число поездок на городском транспорте выросло на 230 миллионов в 2023 году – Собянин

Москвичи стали чаще пользоваться городским транспортом в 2023 году – Собянин

Собянин рассказал, какие цветы высадят в Москве в 2024 году

Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта

Собянин: увидеть панду Катюшу в Московском зоопарке можно будет с 8 марта

Станция "Новаторская" Троицкой линии метро готова более чем на 80% – Собянин

Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение на ряде участков в Марьиной Роще перекроют и ограничат с 11 марта до 4 октября. Об этом предупредил Дептранс.

В московских больницах и поликлиниках поздравили сотрудниц и пациенток с 8 Марта. О поздравлении рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортобществовидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика