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Новости

08 марта, 16:45

Экономика

Новости часа: количество поездок на городском транспорте увеличилось на 230 млн – Собянин

Новости часа: количество поездок на городском транспорте увеличилось на 230 млн – Собянин

Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве в апреле – Собянин

Число поездок на городском транспорте выросло на 230 миллионов в 2023 году – Собянин

Москвичи стали чаще пользоваться городским транспортом в 2023 году – Собянин

Собянин рассказал, какие цветы высадят в Москве в 2024 году

Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта

Собянин: увидеть панду Катюшу в Московском зоопарке можно будет с 8 марта

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Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

Новости часа: Собянин рассказал, как портал поставщиков 11 лет помогает предпринимателям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество поездок на городском транспорте в Москве увеличилось на 230 миллионов в 2023 году. По сравнению с 2022 годом поездки на личных автомобилях сократились на 4%, сообщил Сергей Собянин.

В Москве предприятия нарастили выпуск ювелирных изделий и бижутерии более чем на 65%. Это данные комплекса экономической политики.

Детский сад на 350 мест в поселении Московский планируют достроить до конца 2024 года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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