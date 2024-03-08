Новости часа: количество поездок на городском транспорте увеличилось на 230 млн – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество поездок на городском транспорте в Москве увеличилось на 230 миллионов в 2023 году. По сравнению с 2022 годом поездки на личных автомобилях сократились на 4%, сообщил Сергей Собянин.

В Москве предприятия нарастили выпуск ювелирных изделий и бижутерии более чем на 65%. Это данные комплекса экономической политики.

Детский сад на 350 мест в поселении Московский планируют достроить до конца 2024 года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.