Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве в апреле – Собянин

Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. О том, какие именно работы запланированы, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В порядок приведут городские и внутридворовые территории, жилищный фонд, дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру, инженерные сооружения, памятники, скульптуры, фонтаны и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.