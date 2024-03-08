Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 16:30

Город

Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве в апреле – Собянин

Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве в апреле – Собянин

Число поездок на городском транспорте выросло на 230 миллионов в 2023 году – Собянин

Москвичи стали чаще пользоваться городским транспортом в 2023 году – Собянин

Собянин рассказал, какие цветы высадят в Москве в 2024 году

Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта

Собянин: увидеть панду Катюшу в Московском зоопарке можно будет с 8 марта

Станция "Новаторская" Троицкой линии метро готова более чем на 80% – Собянин

Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

Новости часа: Собянин рассказал, как портал поставщиков 11 лет помогает предпринимателям

Собянин назвал автодороги, которые построят в Москве до конца 2026 года

Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. О том, какие именно работы запланированы, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В порядок приведут городские и внутридворовые территории, жилищный фонд, дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру, инженерные сооружения, памятники, скульптуры, фонтаны и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика